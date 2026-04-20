Маша Распутина одержала победу в суде за роскошный дом в Подмосковье

Маша Распутина одержала победу в судебной борьбе за роскошный дом в Подмосковье — теперь артистка может жить там на законных основаниях. Об этом сообщает издание URA.ru. Журналистам певица рассказала, что теперь собирается преобразить особняк.
«Нам надо фасад дома обновить, сейчас будем заниматься этим. Надо было давно этим заняться. Но началась вся эта катавасия, и уверенности не было. Ничего не хотелось делать!» — высказалась Распутина.
Напомним, что бывшая жена Виктора Захарова, возлюбленного певицы, пыталась отсудить дом в Подмосковье, в котором семья живёт уже 26 лет. Распутина обращалась к председателю Верховного суда, назвав происходящее «беспределом». В доме, по её словам, прописаны четверо, включая старшую дочь Лиду, инвалида второй группы.