Маша Распутина одержала победу в суде за роскошный дом в Подмосковье

Маша Распутина одержала победу в судебной борьбе за роскошный дом в Подмосковье — теперь артистка может жить там на законных основаниях. Об этом сообщает издание URA.ru. Журналистам певица рассказала, что теперь собирается преобразить особняк.

© Super.ru

«Нам надо фасад дома обновить, сейчас будем заниматься этим. Надо было давно этим заняться. Но началась вся эта катавасия, и уверенности не было. Ничего не хотелось делать!» — высказалась Распутина.

Напомним, что бывшая жена Виктора Захарова, возлюбленного певицы, пыталась отсудить дом в Подмосковье, в котором семья живёт уже 26 лет. Распутина обращалась к председателю Верховного суда, назвав происходящее «беспределом». В доме, по её словам, прописаны четверо, включая старшую дочь Лиду, инвалида второй группы.