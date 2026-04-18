Чехова призвала Лебедева надеть черную водолазку и попросить прощения у Иванченко

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова возмутилась в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что дизайнер Артемий Лебедев довел до слез ведущую «Натальной карты» Олесю Иванченко.

Чехова заявила, что в этом эфире Иванченко подвергалась эмоциональному насилию. Она призвала женщин не терпеть к себе такого отношения, а также не показывать Лебедева и подобных ему мужчин на экранах. Телеведущая подчеркнула, что ни одна съемка не стоит унижений в кадре.

Чехова отметила, что комик Дмитрий Журавлев вместо того, чтобы встать на защиту соведущей, убеждал ее не вестись на провокации. Как подчеркнула актриса, Иванченко пришлось защищаться в одиночку от женоненавистника и шовиниста, который решил возможным оскорблять представительницу противоположного пола в кадре.

Чехова задалась вопросом, зачем Лебедев пришел на «Натальную карту», если постоянно игнорирует вопросы ведущей и показывает «дурной» характер.

«Он же идет не на политическое шоу. Не на шоу «Покажи свой интеллект». А на шоу «Натальная карта», где будут разбирать его гороскоп. И прийти на шоу «Натальная карта», сказать: «Фу, я не верю в ваши гороскопы, вы несете чушь» — это абсолютно подростковое поведение взрослого, неумного и недалекого человека», — заявила артистка.

Чехова призналась, ее сильно удивляет, как при постоянных отменах артистов, женоненавистники выходят сухими из воды. По словам телеведущей, оскорбление женщин в эфире считает «нормой и экстравагантностью». Сама актриса этого не приемлет. Артистка призналась, что не знает, в чем так «гениален» Лебедев. Она намекнула, что его дизайнерские работы оставляют желать лучшего. Ей интереснее смотреть на Иванченко как личность, чем на «злобного шовиниста». Телеведущая добавила, что наличие у Лебедева 11 детей не показывает его мужества.