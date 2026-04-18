Ефим Шифрин про советский юмор: «тупизну принимали за остроту»

Комик Ефим Шифрин заявил в шоу «Кстати» на VK Видео, что юмор в советском союзе был тоньше.

Шифрин отметил, что советский юмор мог быть не изысканным, но тонким. По словам артиста, от комиков ожидали аллюзий и намеков. При этом, как считает юморист, острота была невозможна.

«И поэтому тупизну принимали за остроту. Например, создатели «Вокруг смеха» пишут, что я не очень подходил под стандарты этой высокоинтеллектуальной передачи, а стандарты их — бздливость полная. Все эти ограничения и рогатки цензуры — они нас научили лавировать. Мы вылавировали», — поделился юморист.

Шифрин известен благодаря участию в «Аншлаге» и передаче «В нашем доме». В 1990 году он создал «Шифрин-Театр».

Комик ведет здоровый образ жизни и увлекается бодибилдингом с 1992-го. Через год он бросил курить. В 2000 году артист получил премию Международной сети клубов World Class «Мистер Фитнес», а в 2006 году его наградили дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.