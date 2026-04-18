Галустян нарушил правила шоу «Сокровища императора» для поцелуя с Пинчук

Во второй серии нового сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ один из ведущих, российский актер, Михаил Галустян, впервые в истории программы нарушил пошел самостоятельно проходить испытание, поскольку его взяли «на слабо» и посоветовали самому преодолеть лабиринт, а блогер Екатерина Шкуро в шутку пообщела ему поцелуй от Ирины Пинчук.

© Вечерняя Москва

Под аплодисменты артист выполнил несколько сложных элементов, после чего оступился. При этом он получил свой поцелуй от Ирины Пинчук, и, засмущавшись, вернулся на место ведущего.

— Щечка мягкая, волосатая, кололась, но приятно, — отметила блогер.

26 марта Михаил Галустян впервые вышел в свет со своей новой девушкой — визажисткой Лилией Киосе. Пара посетила премьеру фильма «Королек моей любви». Возлюбленные попозировали фотографам, после чего ушли в зал на показ. В Сети появились слухи, что Галустян уже сделал предложение Киосе, но пока пара не комментировала эту информацию.

11 марта приятели Галустяна рассказали, что актер познакомился с Лилией Киосе три года назад в Китае, где она была его визажистом на съемках шоу «Сокровища императора».