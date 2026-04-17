За Гитлера ответил. В Польше добились отмены концерта Канье Уэста

За Гитлера ответил: Власти Польши добились отмены концерта Канье Уэста

Московский Комсомолец

Концерт американского рэпера Канье Уэста (ныне известного как Ye), запланированный на 19 июня на стадионе «Силезский», официально отменен. Организаторы, как пишет ТАСС, сослались на «формально-правовые причины», однако решающим фактором стала жесткая позиция министра культуры Польши Марты Теньковской, которая назвала недопустимым присутствие артиста, симпатизирующего нацистской идеологии, на польской земле.

Министр культуры публично заявила, что проведение шоу в стране, где располагались нацистские лагеря смерти, включая Освенцим, является оскорблением памяти жертв.

«Я не могу представить концерт исполнителя, который открыто говорит, что ему нравится Гитлер», — подчеркнула Теньковская, пригрозив использовать все административные рычаги для запрета въезда музыканту.

Директор стадиона Адам Стшижевский подтвердил, что выступление в рамках фестиваля Superauto.pl больше не значится в графике.

Это решение стало очередным звеном в цепи скандалов вокруг рэпера. В последние годы Уэст регулярно шокировал публику антисемитскими высказываниями, использованием свастики в мерче и публичным восхвалением диктаторского режима. Хотя позже артист принес извинения, списав свое поведение на биполярное расстройство и сложный жизненный период, европейские власти продолжают принимать превентивные меры.

Ранее Великобритания аннулировала разрешение на въезд Уэсту, а власти Франции перенесли его концерт в Марселе. На этом фоне Польша стала третьей страной ЕС, фактически заблокировавшей выступления скандального рэпера на своей территории. Сам Канье Уэст пока не комментирует отмену концерта в Хожуве, сосредоточившись на судебных разбирательствах со своим бывшим менеджментом.