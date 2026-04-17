Жена Семака рассказала, что ее побил бывший муж

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала в своих соцсетях, что разошлась с бывшем мужем из-за того, что он ее побил.

© соцсети

«Бывший муж был врачом реаниматологом. Разошлись, потому что он меня побил. Это событие стало завершающим актом наших отношений. Ушла не оглядываясь», — заявила Анна Семак.

Сергей Семак женился на Анне в 2008 году, для специалиста этот брак стал вторым, а для его избранницы — третьим. В браке у пары родились пятеро детей, и еще одну девочку они усыновили.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

16 декабря 2025 года Семак рассказала, что их с мужем задержали в аэропорту Мюнхена из-за купленных вещей. По новым законам граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу, поэтому им пришлось оставить часть вещей, чтобы их отпустили.

