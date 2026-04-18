Иванченко обвинили в недостатке выдержи после шоу с Лебедевым: «Я не солдат»

Блогерша и ведущая Олеся Иванченко в Telegram-канале заявила, что не держит обиду на дизайнера Артемия Лебедева, который довел ее до слез.

Иванченко не стала отрицать, что выпуск «Натальной карты» с Лебедевым стал для нее очень трудным и самым сложным за историю шоу. По словам блогерши, после эпизода зрители обвинили ее в недостатке выдержки.

«Я не солдат во время строевой подготовки. Я женщина. Я эмоциональна. Говорила Артемию и готова сказать публично: было очень тяжело. Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую-то глубину героя, проделываешь большую (как бы легко это ни выглядело на экране) работу, которая обесценивается примерно каждую секунду. Да, это шоу. Но я тоже живой человек, который имеет право на любую живую реакцию», — поделилась ведущая.

В апреле вышел выпуск шоу «Натальная карта» с Артемием Лебедевым. Во время съемок дизайнер постоянно отвечал односложно, не давал развернутых комментариев и оскорблял ведущую. Девушка расплакалась из-за того, что ее намеренно игнорировали. Соведущий блогерши Дмитрий Журавлев отметил, что дизайнер работает в своем обычном, провокационном формате. Иванченко посчитала такие провокации недостойными мужчины.

На защиту Иванченко встала Анфиса Чехова. Она обвинила Лебедева в шовинизме и женоненавистничестве.