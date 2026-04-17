Дмитрий Дибров пришел на премию с новой возлюбленной

Ведущий Дмитрий Дибров с новой возлюбленной пришел на премию «Кинорепортера» в рамках ММКФ, который проходит в ресторане Balzi Rossi. Об этом сообщает Peopletalk.

Дмитрий Дибров появился на публике с нутрициологом Екатериной Гусевой. Ведущий позировал в черных брюках и белой рубашке, а его спутница — в белом брючном костюме с рубашкой. Образ дополнили туфли с острым мысом, ожерелье и серьги.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. У них трое общих детей: помимо Александра, они воспитывают 12-летнего Федора и 10-летнего Илью. Блогер съехала из дома, где жила с шоуменом, но арендовала особняк в том же поселке. Сейчас его оплачивает новый избранник Дибровой Роман Товстик, который переехал к ней со своими старшими детьми.

У возлюбленного модели шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой Товстик. Диброва отмечала, что они дали с избранником друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь. Блогер признавалась, что хочет родить дочь от Товстика.