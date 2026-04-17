Рудковская публично поддержала Лерчек, которая борется с раком четвёртой стадии

Яна Рудковская обратилась к Валерии Чекалиной, которая сейчас борется с раком желудка четвёртой стадии с метастазами. В своём Telegram‑канале продюсер выразила обеспокоенность не только состоянием блогерши, но и судьбой её детей — особенно на фоне обвинительного приговора Артёму Чекалину.

© Super.ru

«Мне рассказали, что дети каждый день спрашивают, с кем они останутся, если не будет мамы, а папа — в колонии на 7 лет. Я даже боюсь представить, какой они получат ответ — и получат ли вообще», — поделилась мыслями продюсер.

Рудковская вспомнила, как они лечили маму Евгения Плющенко: 11 лет назад та ушла из жизни из‑за рака четвёртой стадии.

«Мы делали всё возможное и невозможное: вчера выходит новое лекарство в Израиле или США — завтра оно уже было у нас. Но мама прожила всего 2,5 года с момента постановки диагноза. Если бы не лечение новыми технологиями, врачи давали максимум полгода», — вспомнила она.

На днях друг Лерчек показал кадры из больницы. Он рассказал, что девушка после курса химиотерапии, который переносит тяжело, сразу поехала работать. Кроме того, он заснял процесс сборов и отметил, что для блогерши это — шаг в уязвимость.