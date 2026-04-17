С мужа Маши Распутиной отменили взыскание 46 млн рублей

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил взыскание компенсации за земельные участки и дом в размере 46,987 млн рублей с мужа певицы Маши Распутиной Виктора Захарова в пользу его бывшей жены Елены Захаровой, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Похоже, ставить точку в этой судебной тяжбе пока рано.

Напомним, что бывшая жена Захарова пытается отсудить дом в Подмосковье, в котором семья живёт уже 26 лет. Распутина обращалась к председателю Верховного суда, назвав происходящее «беспределом». В доме, по её словам, прописаны четверо, включая старшую дочь Лиду, инвалида второй группы.

Ранее дочь певицы Маши Распутиной, 25-летняя Мария Захарова, откровенно рассказала о непростых отношениях с родителями и желании начать самостоятельную жизнь. Девушка живёт отдельно — в гостевом доме на участке семьи.

В программе «Ты не поверишь!» она рассказала, что это двухэтажное здание с сауной, которое мать в шутку называет «баней». Однако такой формат жизни Марии не кажется полноценной независимостью: она по-прежнему чувствует зависимость от родителей и мечтает о собственном жилье.