Как живет Сандра Буллок после смерти возлюбленного

После трагической смерти возлюбленного Сандра Буллок посвятила три года исцелению и восстановлению. По словам источника People, близкого к актрисе, в этот период главная задача звезды заключалась в том, чтобы позаботиться о себе и своих детях.

© Super.ru

«Она потратила много времени на исцеление, на то, чтобы быть с детьми и находиться дома. Ей было важно убедиться: и она, и дети находятся в максимально комфортной ситуации — прежде чем снова вернуться к работе», — заявил источник.

Буллок воспитывает двоих приёмных детей: 16‑летнего Луи, которого усыновила в 2010 году, и 14‑летнюю Лайлу — девочку актриса взяла из приёмной семьи в Луизиане в 2015‑м. У Брайана Рэндалла, в свою очередь, была взрослая дочь Скайлар от предыдущих отношений.

Мужчина ушёл из жизни 5 августа 2023 года в возрасте 57 лет после трёхлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

Пара познакомилась в январе 2015 года на дне рождения Луи и вскоре начала встречаться. Их первый выход на красную дорожку состоялся в октябре того же года — на премьере фильма Буллок «Наш бренд — кризис». Несмотря на статус голливудской звезды, актриса и её партнёр предпочитали держать личную жизнь вдали от пристального внимания прессы.