Иосиф Пригожин пожаловался на новый автомобиль Zeekr 9X

Продюсер Иосиф Пригожин купил китайский внедорожник и столкнулся с неожиданной проблемой. Как пишет продюсер в своём телеграме, весь интерфейс машины — на китайском языке.

Пригожин известен как продюсер певицы Валерии и ведущий популярных шоу. Он регулярно делится подробностями своей жизни в социальных сетях.

Шоумен приобрёл модель Zeekr 9X, но быстро понял, что пользоваться автомобилем без русификации крайне неудобно. Продюсер признался, что не готов оперативно выучить китайский язык.

«Я замучился, потому что там все на китайском языке. Я понял, что мне нужно найти возможность и все-таки русифицировать, потому что китайский я быстро так не выучу», — поделился Пригожин.

К слову, китайские автомобили становятся всё популярнее в России. Однако проблема с отсутствием русского языка в интерфейсе остаётся актуальной для многих владельцев.