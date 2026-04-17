Боня неожиданно высказалась о последствиях своего видеообращения к Путину

Виктория Боня привлекла внимание к своей персоне после громкого обращения к Кремлю. Реакция общества была самой разной.

Виктория Боня стала главной звездой этой недели. Блогерша записала эмоциональное обращение, адресованное президенту РФ. На ее крик души обратили внимание в Госдуме — в частности, отреагировал сам Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в Кремле ознакомились с роликом Бони и что обозначенные ею вопросы будут решаться.

А вот в соцсетях реакция оказалась более чем бурной — многие встали на сторону звезды «Дома-2», но было немало и тех, кто попытался жестко поставить Боню на место. Сегодня Виктория пожаловалась на народный хейт, в частности, со стороны представителей мужского пола.

«По мне только ленивый не прошелся за последние пару дней. Мужчины, точнее их подобие в виде Милонова, оскорбляют меня за внешность и мои губы», — написала Виктория в ТГ-канале.

Фолловеры единодушно поддержали покорительницу Эвевеста. «Мужская аудитория вас тоже поддерживает!», «Как же надоели мужики», «Мужская половина хоть и маленькая, но с вами», «Вы им явно симпатичны», «Потому что нечего больше сказать, как только оскорбить женщину», — написали фанаты Бони.

Вот какие острые темы затронула Виктория в своем резонансном обращении: потоп в Дагестане, изъятие скота у фермеров, блокировка мессенджеров, дело Чекалиных и многое другое.