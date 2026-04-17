Олеся Иванченко расплакалась из-за Артемия Лебедева

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко расплакалась во время эфира с дизайнером Артемием Лебедевым, рассказал «СтарХит». Иванченко расстроили односложные ответы гостя.

51-летний Лебедев - российский дизайнер и предприниматель. 30-летняя Иванченко - бывшая участница КВН, стендап-комик, астролог и актриса.

«Сейчас сидит просто маска, которая отвечает «да»-«нет». Я тебя прошу просто, по-человечески, давай выйдем на какую-то человеческую нить разговора», - сказала Иванченко во время шоу.

Лебедев в ответ предложил, чтобы она задала «какой-нибудь нормальный вопрос». Другой участник шоу вмешался, отметив, что Лебедев работает «в своей стилистике» и «делает на этом свое шоу». Иванченко спросила, какой смысл идти дальше, если дизайнер «отрицает всё».

«Мне нужно немножко поплакать», - сказала она.

Лебедев после этого предложить ей «дать платочек», и Иванченко его приняла. Затем она начала рассказывать, что дизайнер - «чуткий отец», и он с этим согласился.