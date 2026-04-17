Киба не спешит расставаться с подарком Лепса: презент певца стоит 30 млн

Бывшая невеста Григория продолжает носить его подарки. На недавнем мероприятии на ней заметили кольцо за 30 миллионов.

В конце января Аврора Киба официально подтвердила: они с Григорием Лепсом больше не пара. Несмотря на слухи о скорой свадьбе, сохранить эти отношения не получилось. Говорят, что на самом деле их роман закончился еще в декабре. Но, судя по всему, девушка не спешит избавляться от напоминаний о бывшем женихе.

На открытии Московского кинофестиваля 20-летняя Аврора появилась в эффектном серебристом платье с открытой спиной. Журналисты издания «КП» сразу заметили на ней дорогие украшения. Сама Киба рассказала, что часть драгоценностей купила сама, а что-то получила в подарок от родителей.

Однако ювелир в разговоре с представителями прессы отметил, что на девушке были бриллиантовые серьги стоимостью не менее 3 миллионов рублей и кольцо, подаренное Лепсом в честь помолвки. Его цена составляет около 30 миллионов рублей. Григорий Лепс явно не поскупился.

Стоит отметить, что сейчас Аврора Киба состоит в отношениях с новым партнером. Она встречается с успешным бизнесменом Рустамом Гаджиевым, который является племянником президента Азербайджана. Тем не менее, роскошный подарок от Григория Лепса девушка продолжает носить.