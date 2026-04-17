Названы самые высокооплачиваемые артисты России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певец Григорий Лепс и солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева — одни из самых высокооплачиваемых артистов России. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, к категории востребованных и высокооплачиваемых артистов можно в первую очередь отнести тех, кто давно находится на российской сцене и хорошо знаком публике.

Среди мужчин, по мнению Рудченко, кроме Лепса хорошо зарабатывают Филипп Киркоров, Баста (Василий Вакуленко), Shaman (Ярослав Дронов) и Олег Газманов. Из женщин он также выделил Zivert (Юлия Зиверт) и Анну Асти.

Ранее СМИ сообщили, что Лепс может выручить со своего большого сольного концерта в «Лужниках» более 121 миллиона рублей. Цены на билеты стартуют от 1,5 тысяч рублей и достигают до 1,35 млн рублей за ложу на 27 человек.