Бизнес Юлии Михальчик столкнулся с большими убытками

Автосервис певицы Юлии Михальчик терпит убытки в размере около миллиона рублей. Помимо сценической карьеры, экс-участница «Фабрики звезд» владеет бизнесом в сфере ремонта автомобилей, сообщает «Звездач».

Юлии Михальчик принадлежит 75% компании ООО «Спринг Лимитед». Однако в 2025 году дела у фирмы пошли плохо: выручка рухнула с 27,9 млн рублей до 2,4 млн, а вместо прибыли предприятие получило убыток в 930 тысяч рублей.

Кроме того, на компанию подали в суд. Фонд капитального ремонта Москвы требует взыскать с ООО «Спринг Лимитед» 62 тысячи рублей из-за спора по договору услуг. Рассмотрение дела еще не завершено.

Широкую известность Михальчик принесло участие в проекте «Фабрика звезд — 3», где она заняла третье место и записала хиты «Ну здравствуй, Питер», «Птица» и «Голоса». С 2002 года работала солисткой в петербургском проекте KORONE, записав песни «Это не любовь», «Ночной блюз» и «Синие глаза».

Певица является лауреатом премий «Золотой граммофон», «Пять звезд» и «Песня года». В 2018 и 2019 годах ее песни «Девушка простая» и «Снова и снова» удостоились премии «Песня года».