Бабушка в «голом» платье и отсутствие стыда: чем удивили звезды на открытии 48-го ММКФ

Торжественная церемония открытия 48-го Международного кинофестиваля (ММКФ) прошла в московском Театре Мюзикла на Пушкинской площади. Как сообщает «Царьград», знаменитости на красной дорожке удивляли нарядами и отсутствием стыда.

48-й ММКФ торжественно стартовал вечером 16 апреля в театре «Россия». Его посетили как главные персоны отечественного кинематографа, так и зарубежные гости.

В частности, в свет вышла режиссер Светлана Дружинина. Ее выход на красную дорожку в соцсетях поддержали овациями: «Королева!». Удивила и Аврора Киба — бывшая невеста Лепса впервые ступила на красную дорожку фестиваля, появившись в вечернем платье, которое больше напоминает кольчугу.

Актриса Настасья Самбурская снова пришла в наряде с большим шлейфом. Если в прошлом году его расправлял помощник в элегантном смокинге, то теперь ее поддерживал мужчина в обычной куртке, что стало причиной шуток.

«Финансовое положение вызывает вопросики», — писали в комментариях зрители.

Жена Павла Деревянко Зоя Футц предпочла выбрать дерзкий байкерский стиль: корсет, кожа и смелый макияж. Супруг оделся ей под стать, выбрав куртку со шнуровкой.

Первый откровенный наряд вечера продемонстрировала режиссер Валерия Гай Германика. Она вышла на дорожку вместе с 18-летней дочкой Октавией, которая в прошлом году родила. Таким образом, Германика стала первой бабушкой, которая позволила себе появиться на фестивале в «голом «платье — сквозь ткань был виден голый торс.

Без комплексов оказалась и блогер Алина Ян. Бывшая участница «Дома-2» решила шокировать зрителей не только небритыми подмышками, но и необычным нарядом. Она предпочла прийти в чулках и необычном корсете, который не прикрывал спину, а своей формой повторял женскую грудь.