Появились подробности о здоровье звезды «Аншлага»
Директор Елены Воробей Олеся Подлесная рассказала, что юмористка чувствует себя хорошо. Об этом представительница артистки рассказала News.ru.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что 58-летней Воробей вызвали скорую помощь во время съемок в Москве. По данным канала, артистке стало плохо «на фоне эмоционального перенапряжения».
Пятнадцатого апреля стало известно, что отец артистки Яков Лебенбаум скончался на 77-м году жизни. Воробей рассказала, что врачи боролись за жизнь ее отца на протяжении двух месяцев.
После новостей о приехавшей к Воробей скорой, ее директор рассказала, что артистка продолжает работать.
«С Еленой все хорошо, она продолжает работать на съемочной площадке», - подчеркнула Подлесная.