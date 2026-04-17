Появились подробности о здоровье звезды «Аншлага»

Директор Елены Воробей Олеся Подлесная рассказала, что юмористка чувствует себя хорошо. Об этом представительница артистки рассказала News.ru.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что 58-летней Воробей вызвали скорую помощь во время съемок в Москве. По данным канала, артистке стало плохо «на фоне эмоционального перенапряжения».

Пятнадцатого апреля стало известно, что отец артистки Яков Лебенбаум скончался на 77-м году жизни. Воробей рассказала, что врачи боролись за жизнь ее отца на протяжении двух месяцев.

После новостей о приехавшей к Воробей скорой, ее директор рассказала, что артистка продолжает работать.