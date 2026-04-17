Звезда «Слова пацана» рассказал о жизни на 100 рублей в день

Российский актер Слава Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вспомнил о трудном финансовом периоде своей семьи.

Об этом он рассказал в шоу «Есть вопросики».

Артист сообщил, что в возрасте 15-16 лет был вынужден питаться один раз в день из-за нехватки денег.

«Был период, когда сложно было с деньгами. На 100 рублей в день жили», — уточнил он.

По словам Копейкина, тогда он относился к ситуации нормально и не считал положение бедственным, поскольку понимал, что тяжелое время пройдет.

Ранее Копейкин рассказал, что за три месяца похудел на 12 килограммов ради роли рэпера Басты в биографической картине. Актер признался, что с детства знаком с творчеством музыканта и знал многие факты из его биографии.