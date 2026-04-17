Боня обратилась к Собчак после критики с ее стороны

После реакции журналистки Ксении Собчак на слова телеведущей Виктории Бони о том, что за ней «охотятся» ее сотрудники, блогер в пятницу, 17 апреля, заявила, что может доказать правдивость своих слов, предоставив скриншоты.

© Вечерняя Москва

— Я тебе просто хочу сказать: давай заключим вшивый мир, в котором у тебя нет меня, а у меня нет тебя. Ты говоришь, что я могла бы записать сообщение, могла бы получать народную любовь. Я живу тем, что практикую честность с собой и с миром. А ты живешь тем, что завралась, — высказалась Боня в личном блоге.

Также она попросила Собчак перестать делать плохие вещи, отметив, что это сказывается на карме. Боня добавила, что журналистка может обратиться к ней за психоэмоциональной помощью, если она ей потребуется.

14 апреля Виктория Боня записала обращение к президенту России Владимиру Путину «от лица народа». Она высказалась на тему наводнения в Дагестане, массового изъятия домашнего скота, блокировку мессенджеров и ограничения работы Сети. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение телеведущей.

17 апреля, после обвинений Бони, Ксения Собчак высказалась, что в случае, если бы Боня остановилась только на обращении к Путину, все было бы нормально.