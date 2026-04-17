Смерть отчима, материнство и конфликт с Перовой: жизнь солистки «Лицея» Насти Макаревич

В 14 лет Анастасия Макаревич уже зарабатывала первые гонорары, а в 18 лет на нее и других участниц группы «Лицей» обрушилась слава. Однако со временем «золотой» состав группы распался, а артистка осталась единственной бессменной участницей коллектива. Starhit вспомнил ее историю в день ее 49-летия.

Путь к славе

Анастасия родилась 17 апреля 1977 года в семье журналиста-международника и экономиста. Спустя пять лет мама развелась с супругом из-за его пьянства, а позднее вышла замуж за одноклассника Алексея Макаревича. Родного отца Настя почти не помнила, отчима приняла тепло и впоследствии приняла его фамилию.

Алексей Макаревич играл в группах «Кузнецкий мост» и «Воскресение», а когда узнал, что у его падчерицы есть музыкальный талант, задумался о создании женского коллектива. Вместе с Настей «Детский театр эстрады» посещали Лена Перова и Изольда Ишханишвили, которых композитор и позвал в проект «Лицей».

Когда в 14 лет Настя стала солисткой «Лицея», то крупные гонорары не сразу хлынули в руки. Отец заранее предупреждал ее, что деньги легко не даются. За небольшие заработки Лена, Изольда и Настя выступали в ночных клубах, ездили по городам и записывали альбомы.

«Когда уже стала получать приличные суммы, то все равно не расслаблялась: тратила на свое развитие. Сама оплачивала себе педагогов по вокалу и английскому языку, на свои деньги купила первую машину. Когда ты сам оплачиваешь свои увлечения, покупки, то по-другому к ним относишься, уже ценишь больше», — признавалась Анастасия.

Ставку продюсер и композитор делал не только на яркие песни, но и на эффектные костюмы, которые в то время поражали зрителей. В декабре 1991 года «Лицей» дебютировал на телевидении в «Утренней звезде», а через три года появились в программе «Муз-Обоз» с треком «Субботний вечер», который ныне считается первым хитом группы. Девушек стали узнавать, ну а после клипа на песню «Осень» коллектив удостоился премии «Овация» в номинации «Открытие года».

Конфликт с Перовой и уход Ишханишвили

В 1997 году «Лицей» дал первый сольный концерт и выпустил альбом «Паравозик-облачко». Однако в то же время назрел первый кризис — Лена Перова нарушила условия контракта и устроилась в программу «Щас спою». Такое желание у нее появилось не просто так: у девушки складывалось ощущение, что Макаревич создал группу для падчерицы, а остальным не давал развиваться.

«К тому времени, честно говоря, уже устала прозябать в группе на третьих ролях. Надоело стоять на подпевках, хотелось как-то еще себя проявить. За несколько дней мы сняли кучу выпусков. В "Лицее" мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию», — заявляла Перова.

Макаревич вспоминала, что не знала, как теперь будет развиваться творчество «Лицея», из-за чего на отдыхе в Италии купила лишь два концертных костюма — себе и Изольде. Вскоре на место Лены пришла Анна Плетнева и Анастасия попросила купить третье платье.

«Потому что образ сценический сложился. На пальцах объясняли, где находится этот магазин. Вся эта огромная коллекция хранится сейчас у меня на даче. Там же и коллекция гитар, которая скопилась за эти годы. И электрические, на которых мы играли, и акустика. Все гитары были сделаны на заказ под характер каждой участницы. Золотая, серебряная… С сердцами, вензелями», — делилась артистка.

В 2001 году коллектив покинула Изольда. Считалось, что она уволилась внезапно, едва не подставив коллег, но Ишханишвили уверяла: разошлись они с продюсером мирно и по обоюдному согласию. Девушка устала от бесконечных гастролей.

Ненадолго вакантное место заняла Светлана Беляева, однако после ее заменила София Тайх. Настя и Анна Плетнева продолжали работать в прежнем режиме и вместе записали песни «Как ты о нем мечтала» и «Она не верит больше в любовь», которые вернули «Лицею» популярность.

В 2005 году Плетнева задумалась о собственном проекте — группа «Винтаж» впоследствии стала достойным конкурентом «Лицея». В последнем же участницы неоднократно менялись, хотя Макаревич продолжала быть центром трио.

«В коллективе сменилось множество участниц, но я не со всеми поддерживаю отношения. Вот с Изольдой общаюсь. Встретились несколько лет назад и сдружились вновь. С Аней Плетневой, Леной Перовой и другими бывшими участницами наши дороги разошлись, как только девушки покинули коллектив», — признавалась артистка.

Смерть отчима и семья

28 августа 2014 года Алексей Макаревич ушел из жизни в возрасте 59 лет. Сама артистка в тот год собиралась уехать в отпуск из страны, но ее загранпаспорт случайно порвался.

«Сначала расстроилась. А потом поняла, что это был знак, чтобы я провела побольше времени рядом с папой. В тот день, когда его не стало… Никто не знал, что произошло, мы не могли ему дозвониться. Я села в машину, поехала к нему на дачу. Включила первую попавшуюся радиостанцию, на которой заиграла песня нашей группы "Осень", которую сочинил отец. Я еще подумала: "Все-таки эта песня грустная". Тогда она почему-то так звучала для меня», — делилась артистка.

С тех пор руководство коллективом перешло к Анастасии. Только через пять лет после смерти близкого человека она выпустила новый альбом «Мчится время». При этом певица была уверена, что даже после ухода отец помогает ей.

Творчество не помешало артистке обрести счастье в личной жизни: в 2000 году на вечеринке у друзей певица встретила Евгения Першина. Юрист влюбился в нее еще до знакомства, когда увидел по ТВ. К Макаревич чувства пришли не сразу, однако два года общения и исполненный Першиным романс принес свои плоды. Влюбленные поженились, в 2003 году у них родился первенец Матвей, а в 2009 году — сын Макар.