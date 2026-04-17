Кассационный суд поддержал Машу Распутину в споре за дом

Первый кассационный суд общей юрисдикции защитил известную певицу Машу Распутину, которая, как она сама рассказывала в СМИ, оказалась на грани выселения из своего дома. Причиной стали семейные проблемы ее мужа: бывшая законная жена потребовала разделить имущество, в том числе потребовала свою долю от дома, где живут Распутина и супруг.

Напомним, певица состоит в отношениях с бизнесменом Виктором Захаровым с 90-х годов прошлого века. В 2000 году у них родилась дочь. Но официально пара оформила отношения только в прошлом году, до того жила в гражданском браке.

Между тем, бывшая жена Захарова несколько лет назад подала иск, требуя раздела имущества. В том числе, предъявила претензии на дом в Подмосковье, в котором живут Захаров и Распутина. В суде Захаров рассказал, что фактические брачные отношения между ним и бывшей женой прекращены в 1996 г., после переезда в Москву он проживает и ведет совместное хозяйство с Машей Распутиной. Но некоторое (и достаточно долгое) время он оставался официальным мужем бывшей жены. А имущество, приобретенное официальными супругами, формально считается совместно нажитым. Этим и воспользовалась бывшая супруга.

В свою очередь, Виктор Захаров потребовал расторгнуть брак. Мнения нижестоящих инстанций разошлись. Одинцовский городской суд Московской области еще в марте 2023 года расторг брак и отклонил взаимные претензии бывших супругов на раздел имущества (а мужчина в ответ на требования экс-жены подал встречный иск). Само решение не опубликовано, но причины понятны: если фактически стороны не жили вместе и держали кошельки порознь, то и принцип "у супругов все общее" может утратить свою силу. В любом случае, суды должны всегда изучать фактические обстоятельства и вникать в конкретную ситуацию.

В свою очередь, Московский областной суд решил, что бывшая жена Захарова все-таки имеет право претендовать на дом. Естественно, вселиться она не может, но, как решил суд, бывший муж обязан выплатить компенсацию. В итоге после всех расчетов и споров с Виктора Захарова Московским областным судом была взыскана компенсация в счет раздела земельных участков и жилого дома в размере 46 987 000 рублей.

Именно после этого решения в СМИ и появились сообщения о трудной ситуации, в которую попала Маша Распутина. Сама певица обратилась в суд. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции, в своей жалобе она указала, что непривлечение ее к делу нарушило ее права, поскольку, проживая совместно с ответчиком в спорном жилом доме, она также несла расходы по его реконструкции.

Проще говоря, певица тоже вкладывалась в дом, и несправедливо было бы делать вид, что дело касается только Виктора Захарова и его бывшей жены. С человеческой точки зрения, это понятные доводы. Кассационный суд счел, что в них есть и юридическая правота.

В итоге, как сообщили "РГ" в пресс-службе, оставлено в силе решение первой инстанции - то самое решение Одинцовского городского суда, что принято еще в марте 2023 год. Тем не менее, по словам юристов, дело Маши Распутиной должно стать правовым уроком для всех, кто разводится: оформлять разрыв и утрясать имущественные вопросы лучше своевременно. Сделать это можно не только через суд, но и с помощью нотариуса.