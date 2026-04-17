Любовь Успенская высказалась о новом романе дочери

Певица Любовь Успенская одобрила нового возлюбленного дочери Татьяны Плаксиной Артема. Ее слова передает «Пятый канал».

Успенская не знает, как сложатся отношения Плаксиной и нового партнера. Однако певица считает, что между ними любовь.

«Этот мальчик меня не раздражает. С ним можно поговорить, пообщаться», — поделилась исполнительница.

Артем учится на искусствоведа. Он помогал Плаксиной отбираться работы для своей выставки. Успенская назвала возлюбленного дочери эрудитом.

«Он молодой, но он настолько образован. Он в МГУ учится. Очень добрый, теплый и очень умненький», — заявила певица.

В сентябре Плаксина рассталась с возлюбленным. По словам девушки, причиной разрыва стало то, что они с возлюбленным находились на разных уровнях интеллектуального развития. Ей казалось, что она разговаривает с партнером на разных языках.

Плаксина отметила, что для нее не важен финансовый статус мужчины. Она готова встречаться с любым, кто ее вдохновляет. Девушка в декабре заявляла, что сейчас не находится в отношениях и не нуждается в них.