Любовь Успенская высказалась о новом романе дочери

Певица Любовь Успенская призналась, что ей нравится новый возлюбленный дочери
Певица Любовь Успенская одобрила нового возлюбленного дочери Татьяны Плаксиной Артема. Ее слова передает «Пятый канал».
Успенская не знает, как сложатся отношения Плаксиной и нового партнера. Однако певица считает, что между ними любовь.
«Этот мальчик меня не раздражает. С ним можно поговорить, пообщаться», — поделилась исполнительница.
Артем учится на искусствоведа. Он помогал Плаксиной отбираться работы для своей выставки. Успенская назвала возлюбленного дочери эрудитом.
«Он молодой, но он настолько образован. Он в МГУ учится. Очень добрый, теплый и очень умненький», — заявила певица.
В сентябре Плаксина рассталась с возлюбленным. По словам девушки, причиной разрыва стало то, что они с возлюбленным находились на разных уровнях интеллектуального развития. Ей казалось, что она разговаривает с партнером на разных языках.
Плаксина отметила, что для нее не важен финансовый статус мужчины. Она готова встречаться с любым, кто ее вдохновляет. Девушка в декабре заявляла, что сейчас не находится в отношениях и не нуждается в них.