«Наезжает на больную»: Гордон ответила сестре Эмина на ее высказывания о Лерчек
Сестра артиста Эмина Агаларова Сабина недавно заявила, что блогер Валерия Чекалина получила сполна за свои деяния.
Юрист Екатерина Гордон решила заступиться за свою тяжелобольную клиентку.
— Наворотили товарищи и отвечают по букве закона. Выплатили все? Молодцы! Но где написано, что это снимает ответственность? — высказалась девушка в своем личном блоге.
Юрист, которая сегодня является общественным защитником семьи Чекалиных, уточнила, что Лерчек действительно серьезно больна.
«Вечерняя Москва», в свою очередь, узнала у Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии ребенка.
Кроме того, недавно возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини опубликовал видеоролик, в котором блогерша носит парик. На кадрах также видно, как Чекалина держит на руках новорожденного сына.