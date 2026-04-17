Гордон ответила сестре Эмина на ее высказывания о Лерчек

Сестра артиста Эмина Агаларова Сабина недавно заявила, что блогер Валерия Чекалина получила сполна за свои деяния.

Юрист Екатерина Гордон решила заступиться за свою тяжелобольную клиентку.

— Наворотили товарищи и отвечают по букве закона. Выплатили все? Молодцы! Но где написано, что это снимает ответственность? — высказалась девушка в своем личном блоге.

Юрист, которая сегодня является общественным защитником семьи Чекалиных, уточнила, что Лерчек действительно серьезно больна.

— Тетя наезжает на смертельно больную. Губы накрасила и наезжает. Людей, которые позволяют себе оскорбительно относиться к тяжело больным людям, нужно отменять, — написала Гордон в Telegram-канале.

«Вечерняя Москва», в свою очередь, узнала у Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии ребенка.

Кроме того, недавно возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини опубликовал видеоролик, в котором блогерша носит парик. На кадрах также видно, как Чекалина держит на руках новорожденного сына.