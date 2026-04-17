Певица Штурм предложила создать аналог сайта знакомств на «Госуслугах»

Певица Наталья Штурм выступила с инициативой о создании на портале «Госуслуги» аналога сайта знакомств для создания семьи, где люди смогут сразу увидеть «биографии, фотографии». Видеозапись ее выступления на круглом столе публикует Telegram-канал Пул N3.

По словам Штурм, сейчас женщинам сложно встретить мужчину, который был бы единомышленником, и которого можно было бы рассматривать как отца будущего ребенка.

«Мы подтаскиваем женщин иной раз, которые не хотят иметь детей. Для этого у нас какая-то должна быть поддержка (…) Вот, например, платформа «Госуслуги», предположим, да? Почему бы не создать там такую вот семейную ячейку, где люди знакомятся. У них видна биография, фотографии, и понятно, что они хотят иметь детей и иметь семью. То есть они единомышленники», - отметила артистка.

Она также предложила и дальше помогать семье, которая была создана с помощью знакомства на «Госуслугах»: выделить им «надел земли в пять-шесть соток», чтобы супруги могли выращивать «базовые культуры какие-то у себя».

«Мужик занимается землей, женщина воспитывает ребенка. Это все объединяет, понимаете?», - заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал вопрос демографии одним из ключевых для страны. Он отметил сокращение количества женщин в детородном возрасте.

При этом глава государства подчеркнул, что в России уже действует ряд мер поддержки для улучшения демографической ситуации, в том числе и уникальное изобретение - материнский капитал.