Певица Валерия получила на день рождения трек с ИИ-Снегурочкой

Певица Валерия получила в подарок на день рождения совместный трек с ИИ-Снегурочкой Sasha Komovich. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

17 апреля певице исполнилось 58 лет. Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, вручил артистке бенто-торт с QR-кодом, который ведет на новую композицию. Песня получила название «Голос за гранью». Она поднимает темы взаимодействия реального мира и виртуального.

«Мне кажется, получился очень интересный диалог. Слушайте песню, делитесь вашими мыслями, впечатлениями — для меня это будет лучший подарок», — заявила артистка.

7 января Дима Билан выпустил совместный трек с искусственным интеллектом. Он сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы». Артист назвал волнительным моментом создание композиции с вокалом нейросети.

Билан исполнил собственную партию самостоятельно. Он опубликовал клип к песне. В нем также «снялась» ИИ-Снегурочка.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».