Баста и Гуф выпустили второй совместный альбом спустя 15 лет

Рэперы Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) и Гуф (Алексей Долматов) презентовали новый совместный альбом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе лейблов GAZ и DOMA.

«Баста/Гуф 2026» стал вторым совместным альбомом рэперов и первой крупной общей работой за последние 15 лет. Вакуленко признался, что в новых треках хотел передать звук 2010 года.

«Я хотел сделать сырую, трогательную картину. Мне даже пришлось перестраивать руку, потому что по звуку всё двинулось, а хотелось получить наш самобытный «первоальбомный» звук, длинные треки и передать ощущение дружбы, братства – одного из главных ощущений моей жизни», — поделился артист.

Вакуленко назвал альбом терапией. Гуф отметил, что они с коллегой не пытались попасть в определенное течение. Рэперы представят новый материал на концерте в Лужниках 28 августа.