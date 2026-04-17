Бывший генеральный директор российского певца Олега Газманова Дмитрий Царенко заявил, что артист на протяжении многих лет уходил от платы налогов. По его словам, исполнитель якобы платил команде минимальную сумму, а остальную часть зарплаты отдавал в конверте.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил Mash.

— ИП оформляли по велению Олега Михайловича, чтобы снизить налог с 42 процентов до шести процентов. В материалах дела — платежки на 44 миллиона рублей и переписка с женой артиста о передаче наличных по 700 тысяч — одному миллиону в месяц, — говорится в публикации.

Защита Царенко, которого обвиняют в краже денег у певца потребовала допросить еще 10 сотрудников касательно зарплат в конвертах, но следствие отказало — на изучение 51 страницы обвинения предоставили менее 1,5 часа.

По версии обвинения, бывший гендиректор Газманова получал деньги за концерты на счета своего ИП в обход компании певца и украл у него 15,3 миллиона рублей. Представители артиста отказались комментировать ситуацию, передает Telegram-канал.

