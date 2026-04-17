Mash: Бывший гендиректор Газманова обвинил певца в уходе от налогов
Бывший генеральный директор российского певца Олега Газманова Дмитрий Царенко заявил, что артист на протяжении многих лет уходил от платы налогов. По его словам, исполнитель якобы платил команде минимальную сумму, а остальную часть зарплаты отдавал в конверте.
Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил Mash.
— ИП оформляли по велению Олега Михайловича, чтобы снизить налог с 42 процентов до шести процентов. В материалах дела — платежки на 44 миллиона рублей и переписка с женой артиста о передаче наличных по 700 тысяч — одному миллиону в месяц, — говорится в публикации.
Защита Царенко, которого обвиняют в краже денег у певца потребовала допросить еще 10 сотрудников касательно зарплат в конвертах, но следствие отказало — на изучение 51 страницы обвинения предоставили менее 1,5 часа.
По версии обвинения, бывший гендиректор Газманова получал деньги за концерты на счета своего ИП в обход компании певца и украл у него 15,3 миллиона рублей. Представители артиста отказались комментировать ситуацию, передает Telegram-канал.
10 апреля СМИ сообщили, что у российского блогера Даниила Милохина, который уехал в Объединенные Арабские Эмираты, заблокировали семь счетов в России в связи с неуплатой налогов на сумму более 50 тысяч рублей.