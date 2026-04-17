Певица Надежда Бабкина призналась, что ей удается сохранять себя в форме благодаря тому, что в течение многих лет она придерживается определенной диеты.

Надежда Бабкина в фойе Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» на церемонии торжественного открытия Большой сцены, 2014 год © Кирилл Каллиников/РИА Новости

В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что со времен карантина придерживается системы питания «8 и 16».

«Суть метода заключается в том, что около восьми часов можно есть все, что тебе хочется, но потом на целых шестнадцать часов нужно закрыть свой рот и не принимать никакой пищи», — пояснила звезда, добавив, что во время перерыва допускаются только напитки, но строго без сладкого.

По словам Бабкиной, следование этой диете помогло ей сбросить 20 кг. В то же время она отметила, что перед тем, как переходить на такой тип питания, важно сначала проконсультироваться с врачом.

До этого Мария Кожевникова раскрыла секрет быстрого похудения после праздничных застолий — она призналась, что при наборе лишнего веса в первую очередь старается восстановить сон, который крайне важен для стройной фигуры. По словам звезды, вся гормональная система восстанавливается во время сна, поэтому привычка поздно засыпать сильно портит фигуру.