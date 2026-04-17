Загородные дома и квартиры: что известно о недвижимости Михаила Ефремова

Михаил Ефремов, успешно вернувшийся на театральную сцену, владел двумя загородными домами и четырьмя квартирами в Москве. Однако после «раздачи» жилья родственникам и людям, ухаживавшим за его пожилым дядей, в его собственности остались лишь две квартиры и два дома, один из которых давно не используется и приносит только убытки, пишет kp.ru.

Дома были приобретены в пятом браке актера с Софьей Кругликовой. Подмосковный дом выбирала сама жена, ориентируясь на соотношение цены и качества. Покупку оплатили из гонораров мужа и сбережений супруги.

Дом в Юрмале Ефремов купил после рождения сына Бориса в 2011 году. Климат Латвии был для актера целебным с детства — мама возила его туда лечить астму. Участок на улице Садовой был выбран не в элитном районе. С начала пандемии семья там не отдыхала.

Самая дорогая недвижимость — шестикомнатная квартира в Плотниковом переулке (дом с писателями, 1907 года постройки). Ее рыночная стоимость превышает 100 млн рублей. Жилье было куплено после четвертого развода Ефремова, а в прошлом году, по слухам, переписано на жену Софью. Вторая квартира в центре (67 кв. м) досталась в наследство от матери Аллы Покровской — там поселили дочь актера от четвертого брака.

Барщевский захотел дать работу вышедшему из колонии Ефремову

Третья и четвертая квартиры перешли Ефремову по наследству от дяди, пока он отбывал срок. Это пятикомнатная на Тверской (123 кв. м) и половина трехкомнатной на Олимпийском проспекте. Вторую половину получила ученица жены дяди, ухаживавшая за пожилой парой. В прошлом году Ефремов подарил свою долю этой семье, оплатив нотариальные услуги и пошлину.

Таким образом, после раздачи недвижимости у актера осталось две квартиры и два дома. Юрмальская дача не используется и приносит одни убытки.