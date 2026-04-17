Наталья Штурм раскрыла неожиданную правду о своем отце

Певица Наталья Штурм рассказала, что ее отец отказался от нее в детстве, а мать записала в качестве отчества дочери выдуманное имя. Об этом сообщает News.ru.

По словам Штурм, отца у нее не было «от слова вообще». Мужчина заявил, что ему не нужны дети и «снял с себя все полномочия».

«На самом деле я не Юрьевна, я Игоревна. Но мама не хотела, чтобы он мог предъявить какие-то на меня права, поэтому она записала в метрике, что я от некоего Юрия Александровича Штурм», — пояснила знаменитость.

Ранее певица предложила создать на базе портала госуслуг специализированную платформу «Семья». Сервис должен помочь мужчинам и женщинам знакомиться именно для создания семьи и рождения детей.