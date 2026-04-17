Концерт комика Сабурова в Дубае переведут на два языка

Организаторы концерта казахстанского комика Нурлана Сабурова в Дубае решили перевести его выступление на арабский и индийский языки.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил Mash со ссылкой на осведомленный источник.

— Организаторы долго думали, делать концерт или нет: русских туристов из-за ближневосточного конфликта мало, зал не собрать. В итоге решили зайти с новой стороны — добавить перевод и продать шоу уже не только русскоязычным. Прошлый концерт Сабурова в Дубае прошел до запрета на въезд в Россию на 50 лет, — передает Telegram-канал.

1 апреля появилась информация об отмене концерта Нурлана Сабурова в Китае по «независящим от организаторов причинам». Стоимость билетов на стендап-шоу комика варьировалась от 5,6 тысячи до 20 тысяч рублей.

6 февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. 25 февраля юморист дал первый концерт после запрета на въезд в Россию. Свое выступление в тайском Пхукете Сабуров начал с шуток о том, что зрители пришли «посмотреть на уголовника».