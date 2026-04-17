Рэпера D4vd арестован по подозрению в убийстве подростка

Американский рэпер Дэвид Энтони Берк, известный под псевдонимом D4vd, арестован по подозрению в убийстве 15-летней девушки Селесты Ривас Эрнандес. Об этом сообщает Metro.

Берка задержали без права освобождения под залог.

Останки Селесты нашли в машине Берка в начале сентября. По данным СМИ, у D4vd и пропавшей в 2024 году без вести девушки-подростка по имени Селеста были одинаковые татуировки с надписью «Тсс…» на указательных пальцах правой руки. На момент убийства Эрнандес было 14 лет. Причина смерти остается неизвестной. Родные последний раз видели ее в апреле 2024 года.

Адвокаты D4vd Блэр Берк, Мэрилин Беднарски и Регина Питер подчеркнули, что певца задержали только по подозрению в убийстве. Они намерены «решительно отстаивать» невиновность своего клиента.