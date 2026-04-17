Лепс пожертвовал 5 млн рублей на помощь жителям Дагестана

Певец Григорий Лепс передал благотворительному фонду 5 миллионов рублей на помощь жителям Дагестана. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Лепс также пообещал дать благотворительный концерт, как только ситуация в республике удалится. Он назвал происшествие большой бедой и трагедией для всей страны. Как отметил артист, Дагестан – это земля сильных и гордых людей.

«Когда туда приходит горе, молчать или отделываться пустыми словами — последнее дело. Я не политик, но я гражданин своей страны — России и всегда готов выполнить свой гражданский долг. Сейчас нужно помогать тем, кому тяжело, а громко говорить будем потом, когда приеду петь для них. Мы своих не бросаем, мы же русские люди», — поделился певец.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тысячи домов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тысяч абонентов.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди.