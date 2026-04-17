Петросян обвинил европейского лидера в краже шутки о России

Юморист Евгений Петросян заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил его шутку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Петросяна, Фицо повторил его шутку, которая прозвучала в программе «Петросян Шоу» в 2016 году. На встрече со студентами Фицо заявил, что «русские могут встать на колени, только чтобы завязать шнурки». Как заявил юморист, это похоже на его высказывание «почти четверть века весь мир думал, что Россия на коленях, а оказалось, что она просто зашнуровывала берцы».

«Сегодня в сетях и в политических телепередачах вспоминают, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по сути, повторил мою шутку 2016 года. Она звучала в большом фельетоне передачи “Петросян Шоу”. И когда я услышал ее, как цитату, я вновь воскликнул: “Значит, сказал правильно!”» — написал Петросян.

Напомним, что свою речь про русских Фицо озвучил во время разговора со студентами, которая состоялась 16 апреля.