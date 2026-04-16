Рената Литвинова подвергла себя опасности

Процедуры, которым подвергает себя Рената Литвинова, не так уж безвредны. Некоторые из них очевидно вредят здоровью.

© Соцсети

Рената Литвинова готова пойти на все, чтобы сохранить молодость и преумножить красоту. Недавно выяснилось, что кинодива прилетает в Россию, чтобы проходить здесь дорогостоящие бьюти-процедуры. Актриса уже потратила колоссальную сумму денег.

Известно, что Рената делает уколы углекислого газа, проходит криотерапию, то есть подвергает свое тело супернизким температурам, а также вводит препараты на основе плаценты. Все эти меры не только предотвращают старение, но и укрепляют нервную систему и якобы спасают от депрессии.

Но, конечно же, у перечисленных методов есть и серьезные побочки, о чем предупреждают специалисты.

«Общая криотерапия активирует метаболические процессы и оказывает кратковременное противовоспалительное действие, однако для пациентов в возрасте около 60 лет она несет серьезные риски для сердечно-сосудистой системы», — передает слова эксперта Анны Анелок издание Whoopee.

Криотерапия дает огромную нагрузку на миокард. Поэтому необходимо проверить сердце перед тем, как подписываться на процедуру.

Но, судя по всему, Ренату не смущают побочные эффекты. Артистка готова пойти на любые риски ради сохранения молодости и обожания фанатов.