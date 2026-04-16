Суд в Москве повторно арестовал имущество рэпера Моргенштерна*

Столичный суд повторно арестовал три объекта недвижимости, принадлежащие рэперу Алишеру Моргенштерну*.

Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила судья.

— Удовлетворить ходатайство следствия о наложении обеспечительных мер <...> на дом в деревне Леоново, земельный участок и нежилое здание. Наложить арест на срок до конца мая 2026 года, — передает решение судьи ТАСС.

Адковат исполнителя настаивал, что рэперу не принадлежат три здания в Москве, а также одно помещение. Суд согласился и отказал в аресте.

Моргенштерн*, уехавший из России, обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Он не поставил специальные плашки на постах в мессенджере и на видео в YouTube-канале. В конце января прошлого года рэпера объявили в розыск. На его имущество в РФ наложили арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу рэпера в марте этого года и передала материалы в суд.

*Признан иноагентом в РФ.