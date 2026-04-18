Как сложилась жизнь единственного сына Виктора Цоя

Имя сына рок-музыканта регулярно всплывает в новостях, когда речь заходит о наследии лидера «Кино». Однако сам он почти никогда не становится героем этих историй. О том, как сложилась судьба единственного наследника Виктора Цоя, — в материале «‎Рамблера».

Детство Цоя-младшего

Александр родился в 1985 году в семье Виктора Цоя и Марианны Цой. Когда его отец погиб в автокатастрофе в 1990 году, мальчику было всего пять лет. Фактически он рос уже без отца и почти ничего о нем не помнил. Воспитывал его новоиспеченный супруг вдовы Александр Аксенов, более известный как Рикошет. Он, собственно, был коллегой покойного — рок-музыкантом. Однако близких отношения у Саши с отчимом не сложилось.

После смерти музыканта Марианна взяла на себя не только воспитание сына, но и управление всем, что осталось от Цоя: песнями, архивами, записями. По факту, после себя символ эпохи оставил семье только авторские права. на свое творчество. Все делилось на троих: официальную жену, сына и отца.

Детство Александра нельзя назвать типичным для звездного ребенка. С одной стороны, он жил обычной жизнью, учился, общался со сверстниками, хотя при этом был мальчиком замкнутым. С другой — фамилия постоянно напоминала о себе. Любое упоминание автоматически связывало его с фигурой отца, и избежать этого было невозможно. Именно поэтому уже в юности он выбрал стратегию дистанцирования: не давал интервью и не появлялся на телевидении.

Карьерный путь

Тем не менее игнорировать творческие гены у него не получилось. Александр пробовал себя в роли гитариста, писал тексты, работал со звуком. При этом долгое время сын Цоя делал это максимально аккуратно, иногда даже скрывая свою фамилию. Для этого он взял — псевдоним «‎Молчанов». Такое решение вполне объяснимо: сравнение с легендарным отцом было неизбежным, а значит, на любое его собственное творчество автоматически падала тень звездного родителя.

Единственный сын Сергея Шнурова: в кого он превратился

Постепенно Александр принял то, кем является — наследником легенды. Сначала он написал песню в память о Цое под названием «В память отцу». А потом он решил воссоздать наследие родителя — группу «Кино». Создав группу «Ронин» при участии бывших членов коллектива — басистов Александра Титова и Игоря Тихомирова — звездный наследник организовал серию концертов, в которых легендарные хиты группы исполнялась ее бывшими участниками и симфоническим оркестром, пока на фоне звучал записанный голос самого Виктора Цоя. Сам Александр не пел, взяв на себя обязательства продюсера и оператора.

Спустя три года, в 2022, он начал сольную карьеру. Сначала в соцсетях он сообщил о закрытии проекта «‎Ронин», а потом анонсировал новый под названием «Саша Цой‎». Об этом сообщалось в РИА Новости.

При этом он по-прежнему избегает лишней публичности. Интервью дает редко, в медиа появляется эпизодически и, как правило, только по конкретным поводам. Такая закрытость — осознанная позиция. Он никогда не стремился быть частью шоу-бизнеса и хайпить на имени родителя. Для него Виктор Цой — прежде всего отец, а уже потом культурный символ, с которым ассоциируют целую эпоху.

Семья

Известно, что сын Цоя женат. Супругу зовут Елена Осокина. Об их жизни почти ничего неизвестно: расписались в 2012 году и воспитывают ребенка, пол которого не афишировали до сих пор. Так что умению Александра держаться в тени можно только позавидовать.

Ранее мы рассказывали, как живет и чем занимается младшая дочь Кристины Орбакайте.