Вика Цыганова не смогла рассказать депутатам, «как жить по заповедям божьим»

Певица Вика Цыганова не смогла пройти в Госдуму, чтоб рассказать депутатам, «как жить по заповедям божьим». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что певица была приглашена на круглый стол, где обсуждали вовлеченное и ответственное отцовство, однако организаторы перепутали время в приглашении. В итоге Цыганова приехала раньше назначенного времени.

«Там была путаница. Просто время неправильно мне указали. Я пришла, и мне выдали документы, но я не прошла. А второй раз я пришла — мне сказали: «Лимит посещения закончился»».

Цыганова призналась, что не видит в этой ситуации «никакой трагедии», а на круглом столе планировала призвать парламентариев не плодить законы без надобности.

«Есть один закон — божий. И если мы не будем жить по нему, мы будем всегда писать больше законов, больше каких-то надзирательных органов, кого-то заставлять, кого-то к чему-то обязывать. А любовь не бывает из-под палки. Жить надо по божьим заповедям», — подчеркнула артистка.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своих соцсетях опубликовал пост, в котором призвал лишить Аллу Пугачеву звания и передать ее песни «уважаемым артистам», среди которых он назвал Цыганову.