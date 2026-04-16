Мария Кожевникова смогла «реанимировать» убыточный бизнес

Актриса Мария Кожевникова смогла «реанимировать» убыточный IT-бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о компании «Ремоут Индастриз», которая работает в сфере информационных технологий. Если раньше организация показывала убыток в 31 млн рублей, то по итогам 2025 года ситуация резко изменилась — фирма вышла в плюс на 17 млн рублей.

Канал ранее сообщал, что у другой компании Кожевниковой, «Кик», образовалась задолженность перед налоговой в размере 1,6 млн рублей. Фирма также работает в сфере информационных технологий. Отмечается, что счета организации пока не заблокированы.

Проблемы с налоговой у Кожевниковой были и летом 2025 года. Тогда СМИ сообщили о том, что Мария оказалась должна 38 тысяч рублей по своему ИП.