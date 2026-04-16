«Приносят домой»: Долина рассказала о своем «фетише»

Певица Лариса Долина заявила, что не гоняется за брендами, и рассказала о своем «фетише» - сумках и украшениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам Долиной, она не покупает слишком дорогие брендовые вещи, - не из-за стоимости, а потому что когда-нибудь они выйдут из моды. Она отметила, что часто такие вещи ей «приносят домой».

«У меня очень много украшений, очень много сумок - фетиш такой», - подчеркнула певица.

Долина добавила, что многие из ее вещей переходят дочери и внучке, в особенности - внучке, поскольку их фигуры очень похожи. По словам певицы, половину нарядов она уже отдала внучке. Долина отметила, что она не может быть строгой бабушкой.

У Долиной есть дочь от первого брака. В 2011 году певица стала бабушкой.

Недавно Долина рассказала, что внучка помогает ей репетировать. Певица отмечала, что девочка с первого класса обучается актерскому мастерству.