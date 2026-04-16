Страстные ночи, отношения с коллегой и настоящая любовь: что известно о романах Урганта

Телеведущий Иван Ургант сегодня счастлив в браке с Натальей Кикнадзе, которую долгое время не замечал. Влюбленные восемь лет жили без штампа в паспорте, но это не помешало им построить крепкие отношения. Однако до брака у артиста были и другие заметные романы — Starhit вспомнил их в день 48-летия знаменитости.

Студенческий брак

Главным своим достижением Ургант считает семью — жену Наталью Кикнадзе и детей. При этом в прошлом телеведущий предпочитал не торопиться, хотя у него были и серьезные романы, и мимолетные увлечения. Вероятно, причиной стала неудачная попытка связать жизнь с Кариной Авдеевой.

Артист познакомился с девушкой еще в студенчестве и был безумно влюблен. Несмотря на протесты родных, он сделал Карине предложение, и та согласилась. Пара не выдержала испытания бытом и финансовыми проблемами, поскольку не знали, что брак — это не только романтические прогулки под луной и страстные ночи. Спустя полтора месяца после свадьбы влюбленные решили расстаться. Сам Ургант позднее заявлял, что нельзя жениться, «если ты живешь в коммунальной квартире».

Роман с коллегой

У Урганта был и другой заметный роман — с ведущей Таней Геворкян. Для многих они были идеальной парой, однако влюбленные расстались после пяти лет, проведенных вместе. Отношения начались после знакомства в офисе MTV и были комфортными — партнеров объединяла общая работа, общие интересы.

«Я радовалась тому, что его карьера идет вверх. Он говорил, что все радостные перемены в работе происходят благодаря мне. На мне же лежали не только обязанности музы, но еще и организация быта, досуга и поездок. Но Иван никогда не говорил: "Я мужчина и ничего не буду делать дома"», — говорила Геворкян.

Иван был готов жениться, однако артистка боялась брака, ведь опасалась, что изменения убьют романтику. Рассталась пара из-за недоверия — однажды Ургант уехал в Петербург, где должен был поужинать с продюсером.

«Сказал, что ужинает с мужчиной, а ужинал с женщиной. Я точно знаю, что мы никогда не изменяли друг другу. А тут первая ложь. Я не раздумывая ушла — слишком его идеализировала, чтобы позволить ему хоть немного быть плохим», — признавалась Геворкян.

Слухи о романе со Спивак

Ургант сыграл одну из ролей в комедии «Трое и Снежинка», где его партнершей стала актриса Эмилия Спивак. Они искренне сыграли любовь в кадре, из-за чего многие посчитали, что у артистов роман. Однако актриса отрицала эти слухи, заявляя, что их объединяла только работа. Знаменитости знакомы с детства, и Иван даже нравился девушке, но влюбленности у них не было.

«На съемочной площадке мы прекрасно ладили, возникла определенная дружеская симпатия, но не больше. Самое главное, что та наша работа вылилась в прекрасное кино», — говорила она.

Настоящая любовь

По легенде, Иван сделал предложение Наталье Кикнадзе во время выпускного вечера, но девушка ответила ухажеру отказом. В действительности в гимназии они лишь дружили, ну а после изредка виделись в общих компаниях. Кикнадзе вышла замуж за бизнесмена Теймураза Куталию, однако долгим брак не был.

Спустя много лет Кикнадзе и Ургант случайно встретились в Санкт-Петербурге на празднике общего друга. Ведущий не знал, почему в тот раз он увидел в Наталье не знакомую, а красивую девушку.

«Если я могу объяснить дружбу, могу объяснить родственные связи, то любовь объяснить невозможно. И это для меня самое главное. Чем старше я становлюсь, тем реже пытаюсь это анализировать. Это данность и счастье, вот что это для меня», — рассуждал ведущий.

Влюбленные с тех пор не расставались, а Наталья стала единственной, кто подарила Урганту детей — в их семье растут дочери Нина и Валерия. Ургант же легко принял детей супруги от первого брака. Пара восемь лет жила без штампа в паспорте, однако решила расписаться после того, как телеведущий потерял свою маму.

«Наташенька стала для Вани настоящим утешением. По настоянию батюшки они решили не только пожениться, но и обвенчаться. Это была очень красивая церемония. В храме собрались только самые родные люди — ребята не хотели, чтобы об этом узнали посторонние. Я очень рада, что они обрели друг друга и Ванечка, наконец, надел обручальное кольцо», — заявляла бабушка Урганта Нина Николаевна.

Кикнадзе была рядом и когда Ургант потерял свою бабушку, и когда пронеслись слухи о закрытии «Вечернего Урганта». Пару периодически «разводят», а шоумена даже обвиняют в неверности, однако назло хейтерам супруги остаются вместе.