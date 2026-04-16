Седокова со слезами обратилась к Утяшевой

Певица Анна Седокова на одном из светских мероприятий произнесла трогательную речь, обращенную к телеведущей Ляйсан Утяшевой. Артистка выразила глубокую признательность подруге за неоценимую поддержку в трудный период.

Певица отметила, что их дружба насчитывает около 20 лет.

— Если бы не ты, я бы умерла, честно. Ляйсан спасла меня в самый сложный период в моей жизни. Она была тем человеком, который не дал мне поломаться. Спасибо тебе огромное. Я тебя очень люблю, ты самая достойная из всех достойных, — передает слова Седоковой Super.ru.

Осенью 2025 года Седокова пожаловалась на странные знаки внимания от женатых мужчин, которые поступают не только ей, но и ее дочери. Артистку возмутило, что один известный спортсмен, находясь в отношениях, имел как минимум десять романов на стороне.

Между тем семья бывшего мужа артистки — покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы — требует от Седоковой 60 миллионов рублей от продажи квартиры, которая была куплена четой в браке. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, есть ли основания для взыскания средств с исполнительницы.