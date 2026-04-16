Боня заплакала после ответа Кремля на ее видеообращение к Путину
Блогерша Виктория Боня поблагодарила официального представителя Кремля Дмитрия Пескова за ответ на ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Видео, в котором она заплакала после реакции Кремля, было опубликовано в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели мое видеообращение к президенту. (...) Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые озвучили, уже ведутся работы», — заявила Боня.