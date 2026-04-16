Российский суд направил в ближневосточную страну запрос по делу Блиновской

Арбитражный суд Москвы направил запрос в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) о предоставлении сведений о наличии в стране имущества королевы марафонов Елены Блиновской и ее родственников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, суд интересуют данные об имуществе в ближневосточной стране детей, мужа, брата, отца и самой Елены Блиновской. Поручение направлено через главное управление Минюста России. Ходатайство о направлении такого запроса поступило от финансового управляющего подсудимой Марии Ознобихиной.

Помимо недвижимости суд интересуют сведения о владении Блиновской и ее родственниками долями в уставных капиталах компаний, зарегистрированных в ОАЭ, акций и выписок по открытым и закрытым счетам в банках.

Ранее сообщалось, что бренд Елены Блиновской Blinovskaya выставили на торги из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). 44-летняя российская блогерша до сих пор не может закрыть кредит в 269 миллионов рублей и погасить долг в размере 179 тысяч рублей перед ФНС.