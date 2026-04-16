«Пыталась обмануть Вселенную»: сестра Агаларова возмутилась ажиотажем вокруг Лерчек

Сестра Эмина Агаларова Сабина резко отреагировала на обсуждение состояния блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Она выразила недовольство вниманием к теме и высказалась о личной жизни инфлюенсера.

По ее словам, после первых следственных действий блогер продолжала активно появляться в публичном пространстве. Она также упомянула ситуацию с участием Лерчек в телешоу и ее отношениями с рэпером Натаном, состоявшим в браке.

Кроме того, она заявила, что рождение ребенка с помощью ЭКО считает попыткой «обмануть Вселенную».

— Методом ЭКО от тренера по танцам с какой-то там попытки попыталась обмануть Вселенную и сделала себе спасительного малыша. Но Бог-то не фраер. Если он подготовил определенные испытания, их надо проходить, а не продолжать обманывать Вселенную! — жестко высказалась Сабина в своем блоге.

У Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.