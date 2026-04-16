Полина Диброва рассказала о главной проблеме в прошлом браке

Главной причиной ухода Полины Дибровой от Дмитрия Диброва после 16 лет брака стало вынужденное молчание. Супругам приходилось постоянно сглаживать острые углы. Об этом KP.RU рассказала сама бизнесвумен.

Она подчеркнула, что в паре нельзя замалчивать проблемы, иначе это неизбежно ведёт к разрыву. 36-летняя Полина призналась, что ее бывший супруг Дмитрий Дибров непростой человек, из-за чего ей приходилось уступать.

«То есть нужно с уважением всегда относиться, поэтому я достаточно часто молчала. Может быть, это, если так размышлять, впоследствии привело к тому, к чему привело. Потому что в паре нельзя молчать, нужно говорить», — заявила Диброва.

Напомним, что Диброва ушла от известного ведущего после того, как в её жизни появился Роман Товстик. Официально их развели в сентябре прошлого года.