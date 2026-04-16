"Абсолютно счастлива": Лариса Долина сообщила о четвертом браке

Лариса Долина о своей личной жизни старается не распространяться. Однако в новом интервью сделала исключение.

Поначалу певица отметила, что вопросы, касающиеся ее личной жизни, останутся без ответа, потому что это "запретная тема". Однако затем сразу дала понять, что замуж она не собирается и четвертого брака у нее не будет.

"Я там была трижды. Хватит, больше не хочу", - отрезала известная исполнительница.

Артистка наслаждается тем, что имеет.

"Я же одна, свободна и абсолютно счастлива. Я сама себе принадлежу. Мне не надо никому готовить еду, не нужно никого слушать. Можно очень сильно не торопиться домой, ожидая, что муж спросит: "А где ты была? А почему так поздно?". И мне очень хорошо одной", - заявила артистка.

При этом Лариса Долина немедленно спохватилась и заявила, что не страдает от одиночества, потому что с ней всегда рядом единственная дочь Ангелина и внучка Александра, сообщает Teleprogramma.org.

"В этом году 55 лет, как я в профессии. Из них первые лет 20 я подчинялась. Кто-то был моим художественным руководителем, дирижером. Я не принадлежала сама себе. Мне надо было слушать свое начальство. К счастью, это прошло", - заключила Лариса Долина.

