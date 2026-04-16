Бывший муж Гагариной стал отцом во второй раз

Бывший муж певицы Полины Гагариной, актер Петр Кислов, стал отцом во второй раз. Актер подтвердил это в беседе с Telegram-каналом «Лотус Медиа».

Жена Кислова Яна Зорина родила сына 20 марта. Об этом стало известно только сейчас. Мальчика назвали Александром.

У Кислова также есть сын Андрей, который появился на свет в браке с Гагариной.

Петр Кислов играл в таких проектах, как «Закрытая школа», «Псих», «Черное солнце», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Сеть», «Здесь кто-то есть...». Он работал в театрах: МХТ имени А. П. Чехова и Московский театр Олега Табакова. В 2005-м актер стал лауреатом высшей театральной премии города Москвы «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебютант».

В январе Полина Гагарина в выпуске шоу «Что о тебе думают?» рассказала о мужчине мечты. Зрители поинтересовались, кто мог бы стать идеальным мужем для звезды. По словам Гагариной, избранник должен быть интереснее нее.

По словам Гагариной, она готова быть гибкой и соглашаться с мужчиной, если ей «правильно заткнут рот».